模範母親的孩子們親手奉上茶水、還獻上美麗的花冠，戶外舉辦除了減少室內群聚感染風險，接受表揚的母親也能在桐花樹下接受親子的慰勞與感謝，好不浪漫。(吳建輝攝)

現場超過500位親友到場，場面溫馨熱鬧，除了傳統、奉茶之外、也安排浴足及謝恩儀式，讓子女對母親表達感謝之意。(吳建輝攝)

此外公所為了鼓勵孩童們走出戶外創作，也在現場舉行兒童寫生比賽，吸引上百名學童報名參加。(吳建輝攝)

今年母親節時逢彰化員林桐花祭活動，因此員林市公所特別將模範母親表揚大會，移師到戶外藤山步道辦理，模範母親的女子親手奉上茶水、還獻上美麗的花冠，戶外舉辦除了減少室內群聚感染風險，接受表揚的母親也能在桐花樹下接受親子的慰勞與感謝，好不浪漫。

9日員林市公所表揚46位模範母親，其中3位獲選縣模範母親的羅朱秀袍、賴美蓉、曹月雲，彰化縣長王惠美也到場親自頒獎，現場超過500位親友到場，場面溫馨熱鬧，除了傳統、奉茶之外、也安排浴足及謝恩儀式，讓子女對母親表達感謝之意，公所還送上電動按摩洗腳桶，讓媽媽們回家使用。

員林市長游振雄表示，每位辛苦的模範母親照拂家庭成員與操持家務，盡心輔佐丈夫、教育子女，各個還積極投入社會服務、關心地方事務，更從至志願工作來回饋鄉里，因此藉由這個特別的日子，表達對所有母親的感恩與敬意，更祝福天下的媽媽們，母親節快樂。

游振雄說，藤山步道是員林人的後花園，這2、3年來人潮越來越多，在縣長的支持下，未來鄰近幾處場所，也將朝向規畫親子公園、寵物公園、及環保博物館等，要讓所有市民有一個更好的休憩空間。

王惠美說，員林市公所發揮創意，將油桐花祭活動與母親節表揚結合在一起，創造雙倍效益，因為疫情母親節表揚大會無法在室內盛大舉辦，但移到戶外有截然不同的感受，也剛好藉此機會所有子女與母親到戶外走走，一起到藤山步道賞桐話家常，相信這就是最幸福的事情了。

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(中時 )