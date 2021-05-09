台灣正面臨56年來最嚴峻乾旱，然而近期零星降雨無法舒緩水庫的乾渴，歷年5月將邁入梅雨季，然而近期副熱帶高壓偏強，就像一個鍋蓋罩著，導致鋒面無法南下帶來有效降雨，中央氣象局今(9)日指出，預計5月下旬梅雨鋒面較有機會建立，長時間的滯留性強降雨才能舒緩旱情。

氣象局預報員官欣平表示，未來一周天氣都差不多，多屬晴朗炎熱，降雨訊號並不明顯，雖然台灣北方有一道鋒面來到海面附近，但由於副熱帶高壓偏強，鋒面要移動到台灣十分困難，因此對台灣沒有直接影響，並以高壓籠罩的穩定天氣為主，降雨也以午後陣雨為主。以今天來說，主要東半部有零星短暫雨機率，午後熱力對流降雨以山區為主。

官欣平指出，以目前的天氣型態來看，中南部水情告急，要得到舒緩需要長時間滯留性的累積降水才有可能，但未來一周沒有顯著的降雨訊號；溫度方面，未來一周東半部高溫可達29到31度，西半部，尤其中南部更可來到34到35度。

官欣平表示，一般來說進入5月就是傳統上的梅雨季，但要真的出現滯留性大範圍強降雨的鋒面系統，可能還是要等到西南季風建立以後才有可能，水情也才能獲得紓緩，梅雨降雨異常的狀況每年都有變動，但通常5月下旬之後機會較大，未來即使台灣附近有鋒面，影響區域也是以北部為主。

(中時 )