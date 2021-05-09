北市有不少都市綠地，供民眾休閒踏青的空間，豈料，近日有網友po文立農公園的「環景馬桶」，照片在地方社團曝光，真實用途曝光掀起網熱議。

北投立農公園的「露天馬桶」，網笑是國王的新衣。(照片/游定剛 拍攝)

一名羅姓網友日前在《台北之北投幫》社團po文「立農公園的環景公廁馬桶」還特別標註，真的可以沖水使用，並附3張照片。網友紛紛表示「360度立體環繞視野」、「好害羞喔」、「國王新衣（國王廁所）～～」、「徵求勇者」、「吃壞肚子已來不及多走兩步用的」。不過也有網友另表示「上面本來有貼一張紙寫沖狗狗便便的，不知為啥被撕掉了？」、「扔狗屎的」、「沖狗便的啦，以前有標示，可能掉落被丟了」、「上面招牌不見，給寵物用的」。

「露天馬桶」一個要價5千元，真實用途是給狗用的馬桶。(照片/游定剛 拍攝)

北投立農公園裡出現「露天馬桶」，實際用途竟是給小狗上廁所用的。經查證，北市環保局、公園處於2009年，陸續在北投區立農公園、中山區力行3號公園、萬華區青年公園及南港公園設置露天狗馬桶，提供小狗上廁所或民眾遛狗後丟棄狗糞便用的，一個馬桶要價5千元，當時卻遭民眾批評超瞎設施，因狗狗很難乖乖蹲馬桶，使用率極低，實在浪費公帑。

北市府曾在北市4處公園裡設置「露天狗馬桶」，北投立農公園是其中一個公園。(照片/游定剛 拍攝)

昔日北市府所設置「露天狗馬桶」，一個要價5千元，遭民眾質疑浪費公帑，狗兒靠近馬桶時，只想探頭往內看，這樣設計實在讓人百思不解。《中時新聞網》記者日前實際走訪，王姓遛狗民眾試圖把3歲大米克斯抱上馬桶，只見小狗拚命掙扎、逃跑，就是不肯站上馬桶，只見主人一臉尷尬表示「這種設計太不實際了」。雖露天狗馬桶新聞2014年就曾報導過，不過網友po文又再度掀起話題。

(中時新聞網)