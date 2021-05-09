工作多年，終於把薪水加到4萬元，「如果衝到8萬是什麼感覺？」一名女網友上網提問，結果反被回「沒什麼感覺，頂多吃滷肉飯加一顆滷蛋」，引起網友熱烈討論。

台灣步入低薪世代多年，近20年薪資呈現停滯，甚至衰退。一名女網友表示，她工作了好幾年後，終於把薪水調到40K，「不用再一天三餐吃麵包、茶葉蛋，還可以換租好一點的套房了。」

原PO希望，未來能把薪水衝到「月領80K」，不禁好奇問網友：「月薪8萬元是什麼感覺？」

文章分享後，吸引不少人回覆，許多人認為薪水愈多、開銷愈大，「妳自己也知道要換好一點的套房了，代表支出一定會增加，實際上能支配的錢不見得多」。有網友吐槽，「8萬雖然比4萬多，但比10萬少」、「沒啥差別，頂多買便當加湯，或吃滷肉飯多叫一顆滷蛋」、「我月收入9萬，供房子、養小孩過得很拮据」。

也有網友分析，「看妳怎麼過，如果不用負擔家計，8萬元一個月可以過很爽」、「如果住大台北地區，8萬元真的還好；住南部或東部就不一樣，8萬會讓妳覺得生活幸福」。

(中時新聞網)