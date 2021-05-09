今（9）日適逢母親節，台北市議員羅智強也透過臉書向媽媽喊話，除了表達對媽媽的愛之外，他也提到，在從政路上，「最對不起的是我的母親」。

羅智強在臉書表示，工人子弟的從政路，一般人是很難了解其中的辛苦與辛酸，而家人要背負的壓力，若不是當事人，是非常難理解的。羅智強24歲就立志從政，希望可以為社會帶來好的改變，但這個理想，對沒有家世背景的他來說，他並沒有想到會對母親帶來多大的衝撃。

當兵退伍那一年，羅智強考上了高考，他表示，對一輩子要經受風吹日曬的父母親來說，那是世界上最棒的工作，他們的歡喜無法用言語形容，但2年後，自己竟辭去這個父母親眼中的鐵飯碗，更讓父母親深受打撃的是，他竟然選擇遠赴高雄，以無黨籍的身分參選高雄市議員。

羅智強指出，父母無法理解他的決定，母親甚至因此得了重度憂鬱症長達10年，為此他一直很內疚，但當時的他滿腔熱情、執著理想，根本沒有考慮父母親的心情，經過多年奮鬥後，父母親才開始理解、習慣並接受他選擇的路；而母親也才漸漸從憂鬱症的深淵走出。

因此，在母親節的此時，羅智強要對媽媽說，「媽媽對不起，媽媽辛苦了，媽媽我愛妳」。

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(中時新聞網)