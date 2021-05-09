網友匿名爆料，表示國軍的供餐竟出現美國豬肉。(圖／翻攝自靠北長官3.0 by 2020 臉書)

根據國防部報告，有關進口豬肉及豬可食部位用於豬肉加工或罐頭食品，副食供應中心於110年1月13日與廠商合意完成修約，增訂萊克多巴胺「未檢出」之條款及罰則。另持恆每月抽樣送驗及不定期訪廠，並宣導國軍各單位，為避免爭議，宜優先採購國產食材。

國防部明天赴立院報告國軍服裝供售站及副食品供應站專案報告。由於網友爆料發現高雄左營副供站所提供的豬排，外箱包裝上註明原產地為台灣，內包裝原產地卻標示美國，有「洗產地」疑慮，有關國軍食用美豬問題，明天的報告與備詢，勢必受到關注。

國防部報告強調，進口豬肉及豬可食部位用於加工肉品，(合約自109年2月26日至111年2月25日)、罐頭食品(合約自109年8月26日至111年8月25日)，萊克多巴胺應為「未檢出」。

國防部說，國軍副食品以使用國產豬肉為原則，優先使用國產食品；一直都是使用國產具優良標章的冷凍豬肉。

報告指出，豬肉加工品有部分廠商採用進口原料，合約至111年，仍須依約執行；後續加強訪廠及抽樣送驗，檢驗結果及原料產地，於副食供應中心投單系統公告，讓各單位在採購食材時，知道廠商食材來源(國內或是國外？哪一國家？)，各單位都能按照需求去選擇。

國防部說，後續辦購以最有利標為主，針對使用國產食材原料、認證標章等，列為「評選項目配分表」加分項目，以提升副食品質。

國防部並指出，有關進口豬肉及豬可食部位用於豬肉加工或罐頭食品，副食供應中心於110年1月13日與廠商合意完成修約，增訂萊克多巴胺「未檢出」之條款及罰則。另持恆每月抽樣送驗及不定期訪廠，並宣導國軍各單位，為避免爭議，宜優先採購國產食材。

(中時 )