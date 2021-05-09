最近突然陷入連敗窘境的籃網，想贏球還是必須要靠杜蘭特！杜蘭特9日攻下全場最高33分，更在讀秒階段貢獻關鍵5罰俱中，帶領籃網125比119氣走金塊，總算中斷4連敗，目前44勝24敗獨居東區第2，還落後東區龍頭七六人3場勝差。

打完首節，籃網就以24比39落後地主金塊，不過籃網「三星」杜蘭特、厄文與布雷克葛瑞芬輪流發威，幫助籃網逐漸追上，更在末節取得超前，不過金塊仍然緊咬不放，約基奇最後1分28秒兩罰俱中，金塊追到119比120的緊張局面。

來到最後21秒，杜蘭特站上罰球線兩罰俱中，擴大籃網領先到3分，接著約基奇中距離落空，籃板球落到杜蘭特手上，約基奇還因抗議尺度被吹1次技術犯規，杜蘭特又穩穩罰進3分，雙方差距變成6分，金塊已經沒有辦法追上了。

杜蘭特除了拿下全場最高得分，也有11籃板、7助攻、2抄截、2火鍋的全能表現，厄文貢獻31分，布雷克葛瑞芬20分，傑夫格林15分；金塊以約基奇29分最高，麥克波特也有28分，卡帕佐19分，金塊目前戰績跟籃網一樣，卻只排在西區第4。

(中時 )