滿州車禍警方正釐清事故原因。(民眾提供)

屏東滿洲鄉庄內路9日上午11時許發生一起車禍，一輛白色自小客車因不明原因先是擦撞路邊花盆，接著失控撞上民宅，造成車子車頭全毀，所幸車上男性駕駛與女性乘客皆僅受輕傷，也無傷及路人，至於事故原因警方仍在調查釐清。

(中時 )