屏東滿州小客車撞進民宅 車頭全毀 12:442021/05/09 中時 林和生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 滿州車禍警方正釐清事故原因。(民眾提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 滿州車禍警方正釐清事故原因。(民眾提供) 屏東滿洲鄉庄內路9日上午11時許發生一起車禍，一輛白色自小客車因不明原因先是擦撞路邊花盆，接著失控撞上民宅，造成車子車頭全毀，所幸車上男性駕駛與女性乘客皆僅受輕傷，也無傷及路人，至於事故原因警方仍在調查釐清。 清晨路口搶快釀車禍 駕駛留41發子彈棄車逃 屏東滿州男駕駛恍神自撞車頭全毀 警一查竟是通緝犯 (中時 ) #車頭 #全毀 #民宅 #滿州 #車禍 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高市連3天大執法 查獲64人酒駕 04:102021/05/09 地方新聞 命大！台中清水巷閃車自撞防護欄跌落山坡 3人輕傷送醫 13:522021/05/08 社會 最慟母親節 台中2死溺水案 父控男童疑遭醉友拉腿滅頂 16:512021/05/09 社會 51歲老傳產股價漲逾6成 從環保球衣到特斯拉都抓住趨勢風口 08:302021/05/09 財經 兒陪母打工 母親節前夕遇劫 04:102021/05/09 社會新聞 基隆巨型貨櫃遭甩飛墜落溪床 車禍驚悚一瞬間曝光 21:352021/05/08 社會 蘇花公路駕駛隧道自撞 重機見狀急煞慘「犁田」 15:582021/05/09 社會 阿嬤養的！天竺鼠車車化身坦克 巨無霸體型祕魯人超愛吃 10:302021/05/09 萌寵 何依霈20年後回歸民視 變身大姐頭飛撲黃文星 16:312021/05/09 娛樂 鹿谷鳳凰谷風景區 地方促局部解編 04:102021/05/09 地方新聞 毒蟲被捕 轎班頭2度闖警分局要人 04:102021/05/08 焦點要聞 社會熱門新聞 老公偷吃弟媳摩鐵大戰4小時 人妻心碎不敢告訴弟弟 - 社會 警察視角曝光 被輾腳警親上火線 10質疑全解釋了 - 社會 綠帽夫怒見老婆貼小王 跪求房東給真相再爆「以前睡更多人」 - 社會 最慟母親節 台中2死溺水案 父控男童疑遭醉友拉腿滅頂 - 社會 台東地瓜酥名店樓上驚見男屍 死者身分曝光是負責人前夫 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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