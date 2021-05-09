新北市新店的碧潭五月推出新的「水舞」表演，吸引大批遊客前往；水舞表演場地不遠就是瑠公圳頭舊址，圳道與新店主要幹道北新路只隔著一排房屋，但環境清幽，水中還有許多游魚，讓人幾乎忘記置身都市中，難怪建商在圳道旁推出了堪稱新店新地標的豪宅大樓；只不過，在豪宅旁的一間平房上，卻張貼了許多抗議海報，控訴當地的「瑠公農田水利會」（水利會）涉嫌「繞過」法規，把地賣給建商；相關案件現在也正由監察院調查中。

房子土地被賣的住戶賴碧珍表示，她的家族住在新店碧潭瑠公圳旁超過70年，水利會人員不僅未通知原住戶優先承購土地，還把原本的土地拆成不同地號，變為「畸零地」，以迴避相關賣地的規定，分批賣給當地的大建商，賣完後再把地號合併回來，根本是讓建商以迂迴的犯罪手法取得土地；她已針對水利會（現已改制為「農委會農田水利署瑠公管理處」）未依《農田水利會會有被占用之非事業用土地處理原則》規定、沒有通知占用戶優先承購，向監察院提出檢舉，現由監察委員調查中。

賴碧珍的母視陳玉花向水利會申購土地遭到拒絕。（圖／賴碧珍提供）

賴碧珍指控，她的家族從「萬新鐵路」還在的時候就住在鐵道旁，1950年已在當地設籍、1953年開始繳房屋稅，也數次向水利會申購土地，但水利會均以「機構用地」為由拒絕，近年更在「瑠公圳道再造說明會」等社區再造及歷史藝文活動上公開宣示，圳邊的土地不租不售，甚至2010年還曾找她近百歲的外婆拍影片，見證瑠公圳歷史。

「水利會明知我們的居住事實，卻未通知優先承購權，賣給建商。」賴碧珍說，水利會把地分割成小塊地號，再以無人居住的空地名義，在2011年12月2日星期五下班前公告土地標售，10天後在12日截止領標，中間還包括二個周末假日，領標截止的隔天13日開標，以每坪約67萬多的低價標售給唯一一組投標人李姓建商家族，而國泰建設在2010年3月在附近光明街標購土地的價格是每坪220萬，高出三倍以上。

地主委任律師蕭明哲4月26日在會同行政執行處履勘時表示，瑠公圳土地沒有優先購買權的規定，當時也是依法進行投標取得土地。農委會農田水利署瑠公管理處表示，土地分割及標售都依法進行，原屋主屬長期占用，並無優先承購權。

賴碧珍的外祖父蔡金木向水利會申購土地遭到拒絕。（圖／賴碧珍提供）

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(中時新聞網)