埔鹽鄉長許文萍（右）也換上婚紗，在縣長王惠美（左）的帶領下步入會場與所有長輩們同樂，鄉民直呼鄉長真的「有夠水」。（吳建輝攝）

王惠美表示，長輩們年輕結婚時可能坐轎、搭計程車，但就是沒有這麼漂亮的婚紗，今天算是幫他們圓夢了。（吳建輝攝）

今天所有長輩們都應證了白頭偕老的諾言，令人動容，更是年輕人的典範。（吳建輝攝）

9日彰化縣埔鹽鄉大有社區舉辦另類母親節慶祝活動，邀請1百對長輩「尪某」，穿上帥氣的西裝與婚紗，在陳家古厝合影留念，彰化縣長王惠美也到現場祝賀，直呼「金價有夠水」，她說今天這100對長輩夫妻們互相扶持，經歷漫長歲月，讓我們很感動，希望他們都能身體健康，也祝福奶奶們母親節快樂。

埔鹽鄉長許文萍與大有社區理事長李廣瑾給媽媽們一個特別的母親節，現場百對長輩夫妻們，身穿西裝與婚紗緩緩步入會場，現場響起熱烈的掌聲，幸福的模樣全寫在臉上，許文萍表示，早期長輩結婚通常是媒介或童養媳，大多都沒有穿過婚紗，今天一早起為所有長輩們化妝，穿的漂漂亮亮，幫他們圓夢，留下一生最難忘的回憶。

王惠美表示，長輩們年輕結婚時可能坐轎、搭計程車，但就是沒有這麼漂亮的婚紗，今天算是幫他們圓夢了，而今天所有長輩們都應證了白頭偕老的諾言，令人動容，更是年輕人的典範，感謝鄉長、理事長及社區團隊，一起為在地長輩投入與付出，讓社區更有愛。

王惠美表示，縣府照顧長者不遺餘力，65歲以上「長輩敬老眼鏡補助、積極興建「綜合型長照社福大樓」、「社區關懷據點更有將近300個」，發行乘車補助的「長青幸福卡」、興建「不老健身房」、「長青學苑」等等，都在在顯示縣府團隊對長輩的重視。

王惠美說，除了長輩照顧之外，對於兒女的照顧負擔縣府也投入資源，建構友善育兒空間、設立托育資源中心等，也規劃公設民營托嬰中心，來普及化、平價化0至2歲的育兒環境，希望將彰化營造成更幸福宜居的好地方。

(中時 )