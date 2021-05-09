新北市新店瑠公圳旁的土地被「瑠公農田水利會」（水利會）賣給建商家族，原住戶賴碧珍家族王代所居住的老宅將被拆除；賴碧珍指控，「這個土地買賣的過程，看來就是為了讓建商取得土地而量身打造的。」

賴碧珍的外婆陳罔市居住在瑠公圳旁的這座老宅70餘年，2019年以103歲的高齡去世，她在世時向檢方舉發水利會忽視住戶的優先承購權，以低價賣地給建商，涉嫌圖利、違反《貪污治罪條例》。

水利會主張，該土地屬於《台北市農田水利會不動產處理要點》第8點規定的「有『妨礙都市發展』且依縣市畸零地使用規則規定『屬於畸零地』之非事業用土地」，根據該要點規定，依畸零地的大小不同，小於165平方公尺可直接讓售鄰接土地的所有人；大於165平方公尺應公開標售，並通知鄰接土地所有權人投標，並未規定占用者有優先承購權。

另外，水利會當時的會長及財務組長也都指出，切割地號是為了因應瑠公圳道旁的步道可能拓寬，是已故的趙姓承辦人負責，他們不了解詳情。這塊土地切割成四個地號，二塊以招標方式賣給李姓家族、二塊以讓售方式，水利會也解釋，招標的低價與讓售價格都經過專業人士鑑價，沒有圖利的問題。檢方調查後，處分不起訴。

後來協助賴碧珍與新地主打民事官司的律師葉恕宏認為，水利會出售這塊土地時應遵照《農田水利會會有被占用之非事業用土地原則》辦理，通知占用這塊土地的住戶有優先承購權；水利會把土地切割成多塊小地號，例如原本139地號為177.16平方公尺，切割後139號變140.37平方公尺、139-1號剩36.79平方公尺，葉恕宏直指，就是要規避通知住戶的規定。

律師葉恕宏說，法院應正視兩公約，不要成為建商的劊子手。（圖／王永泰攝）

賴碧珍在葉恕宏的協助下，目前除了向監察院舉發售地過程適用法規有問題外，也向大法官聲請釋憲，要求釐清法院強制要求拆遷的作法，有無違反「兩公約」對居住權的保障。

地主委任律師蕭明哲4月26日在會同行政執行處履勘時表示，瑠公圳土地沒有優先購買權的規定，當時也是依法進行投標取得土地。農委會農田水利署瑠公管理處表示，土地分割及標售都依法進行，原屋主屬長期占用，並無優先承購權。

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(中時新聞網)