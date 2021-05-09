完美主義者不僅對自我要求高，自尊心更是強烈，對於任何事情都堅持搶第一，搜狐網命理專欄分享，天蠍座、獅子座及摩羯座的人是天生的工作狂，他們一工作起來就會六親不認，不允許旁人阻礙他們的事業。

▍1. 天蠍座

天蠍座的人個性認真、負責任，對自己要求也很嚴格，只要稍有出錯，他們就容易變得煩躁，對每一個人都非常狠心，會不講情面說出難聽的話。對他們來說，只要是交到自己手上的東西，都要完美無缺的做好，所以他們一工作起來就會六親不認。天蠍座認為，工作就是工作，一定要將工作與生活分開經營，才能夠創造更美好的局面。

▍2. 獅子座

獅子座的人脾氣暴躁傲嬌，他們自尊心很強，一旦生氣起來就一發不可收拾。在事業上，他們則是好勝心強烈，熱愛發揮自己的價值，創造更多元的能力，因此對於任何事情都堅持奪第一，對他們來說，沒有什麼比工作更重要的，一旦在工作中被踩到底線，他們就會一點情面都不留的反擊，是一個有仇必報、六親不認的人。

▍3. 摩羯座

摩羯座的人個性冷靜又理智，不會輕易感情用事，他們看待事情的觀念非黑即白，是非觀念非常重。對於摩羯座來說，工作是唯一的正事，必須付出百分之百的努力去做，他們一旦認真工作起來就會六親不認，一旦誰阻攔了他們，摩羯座的人必定會不講情面報復回去，因為他們認為，沒有任何事情比工作更重要，他們天生就是工作狂，總讓大家都會被他們的冷漠嚇到。

(中時新聞網)