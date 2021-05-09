新竹縣文化局辦理「2021年吳濁流文學獎」徵文活動開跑！徵文類別除了現代詩、兒童文學、散文、短篇小說及客語詩5大類外，今年特別增加「客語詩」類評選，百萬獎金也增加20萬達120萬元，縣長楊文科歡迎愛好文學的民眾踴躍投稿。

楊文科表示，縣府為鼓勵全民文學創作，提昇地方藝文氣息，自2001年起以新竹縣籍的台灣文學巨擘吳濁流先生之名，設立「新竹縣吳濁流文藝獎」，2020年與「吳濁流文學獎基金會」舉辦的吳濁流文學獎正式合併，定名為「吳濁流文學獎」。

往年吳濁文文學獎徵文主要以小說、現代詩等類為主，縣長楊文科上任後與縣府團隊積極推廣客語，因此今年的徵文活動特別增加「客語詩」，希望發掘創作客語詩的藝文人才，讓社會大眾了解客語詩之美，也籍此呈現推廣客語的效果。

新竹縣文化基金會這次挹注吳濁流文學獎總獎金120萬元，持續鼓勵民眾文學創作，希望以「關心台灣」為主題，推廣與傳承吳濁流對文學的熱愛。

文化局長李安妤表示，只要是本國民眾都可以中文創作參加徵文，獲獎者除致贈獎金及獎牌外，得獎作品將由該局彙整出版吳濁流文學獎得獎作品集，出版後致贈得獎者每人10冊。

這次文學獎現代詩、兒童文學、散文和短篇小說這4類，將各選出首獎、二獎、三獎及3名佳作，客語詩類則是取首獎、二獎和三獎共3人，獎金分別為10萬、6萬和4萬元。

今年的吳濁流文學獎即日起收件至7月21日為止，簡章及送件表請可至新新竹縣文化局網站下載，連同作品以掛號寄至新竹縣文化局。

(中時 )