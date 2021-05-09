電動自行車交通事故意外逐年攀升，目前卻無「照」可管，新竹縣道路交通安全聯席會報日前邀請新竹工業區管理中心研商，針對電動自行車事故率較高的工業區周邊，即外籍移工集中區域，重點加強預防宣導，縣長楊文科則盼中央早日修法將電動自行車掛牌納管，以便監督管理。

縣府統計，今年1月至3月新竹縣電動自行車交通事故有69件，其中新豐鄉與湖口鄉31件佔44％最多，且7成為外籍移工，發現外籍移工大多對國內的交通法規與安全認知較不足，造成電動自行車交通事故有持續增加趨勢。

交旅處長游志祥表示，為此與新竹工業區管理中心研商，將由新竹區監理所在工業區的區域聯防組織會員大會，針對384家廠家加強宣導電動自行車行駛安全。

同時，會透過廠商促進協會、勞安促進會、自行車經銷商等管道，向新住民、移工及電動自行車經銷商宣導「電動自行車合格認證及行車安全」相關規定及自行車路權，以強化源頭宣導的有效性。

游志祥並說，電動自行車行駛最大速率是每小時25公里，但有販售業者或使用者自行改裝增加行車車速，已產生安全疑慮，縣府年已成立聯合稽查小組做專案稽查，若發現市售的電動自行車型式有不合格，就開具宣導單。

新竹區監理所則在初考領及道安講習課程做宣導，並印製中英文電動自行車行車安全宣導單給臨櫃辦理的民眾。縣府將會拍攝不同語言影片託播在公用頻道、Led、FB及LINE，以降低電動自行車自行改裝、超速的亂象。

(中時 )