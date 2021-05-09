台北捷運成立25年，每天平均逾220萬人次搭乘，尤其通勤尖峰時段的擁擠，難免給了有心人士可乘之機。捷運警察公布忠孝復興站、台北車站、忠孝新生站這3站的性騷、偷拍事件最多。網友認為，「人潮多」、「轉乘站」這兩大原因，導致癡漢趁亂出手頻率大增。

捷運警察利用大數據分析近5年偷拍、性騷擾案件，發現同屬板南線的忠孝復興站、台北車站、忠孝新生站案件最多，且集中在早上6點到10點、晚上6點到10點的上下班尖峰時段。

為什麼集中這3站？一般認為與人潮密集有關。網友分析，想達到性騷或偷拍目的，自然要找人多的地方，不僅犯案容易，人潮也有助逃逸。至於什麼地方人多？除了大站，就是轉乘點。

以忠孝新生站為例，該站月台腹地狹小，尖峰時段經常人滿為患；想轉乘中和新蘆線，還得走到下一層，「從車廂門出來往樓梯移動，人多的時候很擠，稍微轉個身都會碰到人，更不用說那些有意吃豆腐的」。

忠孝復興站還有一個超長的電扶梯，女性乘客若裙子稍微短一點，也會成為癡漢鎖定目標；中山站也有相同問題。

捷運警察提醒，在尖峰時刻或進出車廂、搭電扶梯時，應隨時保持警覺並適度以隨身物品隔絕他人，可自保並避免爭議。要是真的感覺遭侵犯，最好立即出聲制止，再尋求周遭乘客協助。

(中時新聞網)