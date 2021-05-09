新竹46歲王姓婦人，近半年來月經量明顯減少，甚至出現1個月都沒來的情況，且會突然心悸，感覺很熱不好入睡，白天也覺得疲倦又煩躁，求診心臟科和精神科都說沒大礙，在東元綜合醫院婦產科接受「更年期賀爾蒙療法」後不再心悸，睡眠品質改善很多，情緒也不會大起大落。

東元婦產科主治醫師陳珮凌說，女性在停經前2到5年會處於停經過渡期，月經流量、持續天數、週期不穩定情形會增加，常會伴隨熱潮紅、心悸、盜汗、失眠、關節疼痛和情緒不穩的症狀。

陳珮凌並說，雌激素（女性荷爾蒙）降低引起的症狀稱為「更年期症候群」，雌激素下降速度越快，症狀越明顯，可能會有血管舒縮症狀、骨質疏鬆症、生殖泌尿症狀及心血管疾病4種併發症。

她建議小於60歲有血管舒縮症狀、停經後10年內、45歲以前停經的三大族群，可使用「更年期賀爾蒙療法」緩解，以荷爾蒙改善血管舒縮症狀，還能預防骨質疏鬆症與心血管疾病，減少婦女骨折與大腸癌。

更年期賀爾蒙療法安全嗎？陳珮凌說，曾有報告指長期使用荷爾蒙療法5年以上，可能增加乳癌罹患率，但從剛停經就開始補充賀爾蒙的婦女，以及子宮切除只用雌激素者，並不會增加乳癌罹患率，最新研究已推翻致癌迷思。

陳珮凌指如只有生殖泌尿症狀，給予陰道局部雌激素，能避免全身性藥物可能的副作用。

強調女性更年期要重視睡眠衛生，減少酒精咖啡因，補充維他命與鈣質，做定期健康檢查，並及早就醫治療，可大幅減低更年期症候群與停經併發症帶來的身心困擾。

(中時 )