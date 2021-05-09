浙江紹興一在建橋樑發生局部垮塌，部分橋面沉入水中

中國浙江紹興市一座即將完工的興建中橋樑發生坍塌，橋面掉入河中，現場無人傷亡。這座橋樑屬於杭紹台高速公路的紹興城區段，是當地歷來規模最大的基建，原本預定6月底驗收。

紹興交通建設公司通報，8日下午5時48分左右，紹興市在建的杭甬運河拱橋局部垮塌。現場無人員傷亡，原因正在調查中。這項工程的施工單位為江蘇省交通工程集團有限公司。

新京報播出的影片顯示，坍塌的橋樑掉入河中，並當場埋壓了一輛吊車。

公開報導顯示，杭紹台高速公路全長約162.3公里，總投資約人民幣368.4億元（約新台幣1588億元）是紹興有史以來最大的基礎設施項目。

其中，紹興城區段約28公里，預定5月底完成施工作業，6月底完成交工驗收並通車。紹興城區段是全線開工最晚的一段，其他段均已通車。

若是已通車的橋樑坍塌，將造成更大的傷亡損失。去年11月1日，天津市濱海新區南環鐵路橋樑在維修時坍塌，事故共造成7死5傷。2019年10月10日，江蘇無錫312國道往上海高架路段坍塌，造成3死。（編輯：張淑伶/翟思嘉）1100509

(中央社)