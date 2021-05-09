記者出身的女星楊皓如，以甜美外型與大膽嗆辣言行聞名，她應常受邀上綜藝節目，大爆職場與家庭秘辛，頗受觀眾喜愛，而她近日上節目，卻表示被爆料者變成自己，某次朋友聚會上，女兒突然說出她跟老公michael「裸體做運動」，閨房秘事都被別人知道，讓她超崩潰。

楊皓如作客《媽媽好神之俗女家務事》節目，表示平時娛樂是跟三五好友相約聚餐小酌，大家帶小孩一起去，過程中如果一時沒話，就一起看著孩子們童言童語玩鬧，只是沒料到小孩們的心思很單純，因此冷不防變成「爆料大會」。

就在小孩玩鬧中，楊皓如的女兒突然說：「我們家都這麼沒錢了，我媽一直買東西」，讓她傻眼不敢搭話，結果其他小孩也加入，爭相報告自家財務狀況，讓在場所有爸媽都狂冒冷汗，有個小孩還說：「我媽媽叫我要存錢，以後不要嫁像我爸爸那種人」，場面瞬間尷尬，那個孩子的爸爸馬上轉頭怒瞪老婆。

但讓楊皓如更傻眼的，是女兒接著轉換話題，當眾大喊：「我爸爸跟我媽媽都會裸體做運動！」，惹來全場爆笑，她則是趕快澄清：「亂講」，但都沒人要聽她辯解，楊皓如說，女兒說的場景是她跟老公在玩健身環，並沒裸體，但穿得比較少，就上衣加內褲，「想說我們做完就要去洗澡了」，結果被女兒這樣爆料，完全無從解釋起。

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(中時新聞網)