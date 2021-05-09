雲林縣廖姓男子行駛國道3號變換車道未打方向燈與占用中線車道，遭民眾檢舉7分鐘變換9次車道，警方依法開罰11張罰單，共開罰4萬8500元，雲林監理站主動撤銷3張，其餘8張罰單維持，但廖男仍提出行政訴訟，雲林地方法院判決2張維持，總罰款降為9000元。

廖男於在去年駕駛大貨車行經國道3號北上367.9至352.7公里間時連續變換車道，遭民眾檢舉「未依規定使用方向燈」、「佔用中線車道」，國道警方依道路交通管理處罰條例舉發11件，罰金高達4萬8500元。

廖男不服向雲林監理站提出陳述，監理站同意撤銷影像拍攝不清的3件，其餘8件仍維持。廖男再向向雲林地方法院提起行政訴訟，法院送請雲林監理站重新審查後，雲林監理站再撤回1件，其餘7件仍維持。

上月雲林地方法院做出一審判決，針對7件中的5件未依規定使用方向燈，時間是9點23分35秒到27分18秒，違規時間在6分鐘內，從第1件到第5件違規地相距6.4公里，可能在誤差值內，其餘相隔都在6公里內，依道路交通處罰條例第85條之一第二項規定，屬「不得連續舉發」，維持第1件裁處開罰，其餘4件應撤銷。

至於占用中線車道有2件，雲林地方法院認為，第1件違規地點是360.9至357.7公里處，時間為9點24分9秒至26分15秒；第2件違規地點在北上356至352.7公里處，違規時間9點28分49秒至30分09秒，這2件違規時間相隔6分鐘內，因此第二件應予撤銷。

換句話說，雲林地方法院針對8張罰單僅判決2張維持，罰單總金額從4萬8500元降為9000元，全案仍可上訴。

雲林監理表示，尊重法官經過各方考量審慎做出判決，監理站原則不會提上訴，提醒用路人遵守交通規則，方向燈打好、打滿才能避免受罰。

(中時 )