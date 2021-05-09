道奇與天使9日打了一場驚天動地的洛城內戰，道奇前5局打了13比0，後半段準備進入垃圾時間，天使卻在兩局內狂打11分，將差距追到只剩3分。可惜天使的大反擊未竟全功，最後兩個半局沒有再得分。道奇先發投手柯蕭(Clayton Kershaw)在休息區看得驚心動魄，雙方大戰4個小時，道奇最終以14-11「險勝」，柯蕭保住本季第5勝。

天使投手邦迪(Dylan Bundy)在4局上崩盤退場，他被連敲5支安打留下兩位跑者。接手的西謝克(Steve Cishek)先故意四壞弄成滿壘，自己再被連敲3安，他和邦迪單局合丟8分(邦迪6分)全是自責分。第5局天使換投，居然又被道奇追打了5分。

道奇王牌左投柯蕭前5局只被敲2安，天使打線一籌莫展，由於領先幅度很大，他投滿5局就被換下去。天使也把打者卓奧特(Mike Trout)換下休息，改以傑伊(Jon Jay)上陣。不料第6局天使吹起反攻號角，鈴木清、大谷翔平上壘之後被傑伊敲安送回，總計單局攻下4分。

7局下又有重大轉折，大谷翔平在兩出局時藉著二壘手巴恩斯(Austin Barnes)的失誤上壘，接著天使從傑伊開始連敲6支安打，最後以羅哈斯(Jose Rojas)的3分炮收尾，一陣亂棒狂打7分。如果不是守備失誤，大谷那一球就應該要出局了，因此道奇中繼投手懷特(Mitch White)被打6分全都不算自責分。

道奇、天使兩隊近況都很差，天使剛結束了5連敗又輸，道奇此戰贏球則是中止了4連敗。

(中時新聞網)