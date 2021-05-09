萬芳雙料獲獎。（中華音樂人交流協會提供）

曹雅雯雙料獲獎。（中華音樂人交流協會提供）

蛋堡雙料獲獎。（中華音樂人交流協會提供）

金曲獎入圍名單公布將於下周登場，金曲風向球「2020年度十大專輯暨十大單曲」入選名單今率先出爐，萬芳、桑布伊、蛋堡、瘦子E.SO、曹雅雯、黃宣YELLOW攬專輯、單曲雙料獎項瘦子單飛出輯、蛋堡自立門戶、曹雅雯跳脫框架、黃宣精妙創作獲肯定首次奪雙料SOLO更精采！聲勢如日中天的瘦子為國民嘻哈打開更大格局，獲肯定成雙料黑馬蛋堡自爆媽是「獎座控」愛蒐集獎座，得知拿獎「第一時間跟媽媽說讓她爽一下」，而首次拿獎的曹雅雯期待再入圍金曲走紅毯想很遠「要準備吃小黃瓜減肥了嗎」？

萬芳九年前就以專輯《原來我們都是愛著的》一舉拿下年度十大專輯及單曲，這次再以新專輯《給你們》奪下專輯、單曲雙料，萬芳開心表示：「自己的作品被聽見，被理解，很感動。」瘦子E.SO去年推出個人專輯《Outta Body靈魂出竅》獲各界好評，單飛出輯的他也在這次年度十大專輯單曲結果發表名單中大放異彩，以黑馬之姿首次拿下年度十大專輯及單曲雙料獎項，瘦子得知好消息後不改酷酷本色表示：「滿好的。」即將在八月開唱的瘦子坦言最近同時忙新專輯籌備工作忙到蠟燭兩頭燒，被問到接下來有沒有信心再下一城入圍金曲？他笑回：「我也不知道，有當然很不錯啊。」

出道逾12年的蛋堡（杜振熙）睽違七年後再推新作《家常音樂》依舊不減魅力，這次心血結晶拿下雙料獎項，對蛋堡來說別具意義，他開心地說：「我第一時間只想趕快跟我媽講，讓她爽一下。」原來以兒子為榮的蛋堡媽是蛋堡的超級粉絲，蛋堡更透露媽媽家中有一個玻璃櫃專門放他的獎座，他笑說：「但我自己其實很少會把獎座擺出來，也沒什麼地方收，但我媽很愛蒐集，感覺她看了就會爽！所以這次得到的單曲獎座會獻給我媽，不然她沒分到一個會抱怨說『我都沒有』之類的！專輯的獎座就獻給老婆小孩，因為有他們的出現才有現在的生活跟這張專輯。」

曹雅雯出道逾十年以自己擔任製作人的專輯《自本》及詞曲創作的〈鹹汫〉首次拿下年度十大專輯及單曲雙料獎項，讓開心到大尖叫，表示：「過往對年度十大專輯及單曲的作品都是很厲害、很棒的歌手，從來沒想過身為台語歌手的我能得獎！」對於能獲得有「金曲風向球」的年度十大專及單曲肯定感到開心的曹雅雯被問到對於入圍金曲是否期待？她笑說：「期待入圍啊，期待的同時覺得壓力好，我甚至開始想說，如果入圍金曲的話，是不是要開始吃小黃瓜減肥？」

(中時 )