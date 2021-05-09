林姓男子與王姓友人發生5萬元工程款糾紛，2人電話中爆發口角，林遭王男在高雄市楠梓區一家保齡球館前持瓦斯槍射擊。(警方提供／林雅惠高雄傳真)

30歲林姓男子與王姓友人發生財物糾紛，7日凌晨3點左右，在高雄市楠梓區一家保齡球館前，遭友人王姓男子持瓦斯槍射擊，造成林男左手食指、中指間被塑膠彈擊中受傷流血，楠梓分局警方循線逮捕王嫌，王坦承因欠林5萬元工程款，雙方電話中一言不合吵架起來，相約到保齡球館談判，一時氣憤下持瓦斯槍擊傷友人，事後深感後悔，警方訊後依傷害罪移送橋頭地檢署偵辦。

警方表示，林男與32歲王姓友人因有財務糾紛，王在2019年積欠林5萬多元工程款，林飲酒後不久接到王的來電，談及債務問題，由於林對王口氣不佳，引發王男不滿，7日凌晨3點左右，林與2名友人在楠梓區一家保齡球館內唱歌時，王約林在保齡球館門口談判財務問題。

林男抵達球館門口時，王男駕駛一輛紅色轎車到達現場，兩人在談判過程中一言不合 ，王便持瓦斯槍，對著林男射擊塑膠彈後開車離去，林男友人立刻出來查看，見林男左手中指及食指中間皮肉遭瓦斯槍擊中，趕緊撥打110報警，林表示僅皮肉傷不願就醫，王男見狀即駕車離去。

警方經調閱監視器，發現一台紅色自小客車涉案，專案人員一路追緝到鳳山分局五甲區，發現王嫌停車後，一路步行至友人住處，專案人員蒐證後報請檢方指揮偵辦，並聲請拘票獲准。

警方於5月8日循線於楠梓區秀群路持拘票逮捕王嫌，王嫌偵訊時坦承不諱，供稱因一時氣憤持瓦斯槍擊傷友人，訊問後依傷害罪移送橋頭地檢署偵辦。

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(中時 )