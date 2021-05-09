台南市勞工局做工行善團修繕志工犧牲假期，兵分三路前往台南市官田區、西港區、安平區為弱勢家庭修屋。（台南市勞工局提供／曹婷婷台南傳真）

今天是母親節，台南市勞工局做工行善團修繕志工犧牲假期，兵分三路前往台南市官田區、西港區、安平區為弱勢家庭修屋，其中安平區顏阿伯房屋修繕於今日完工，台南市長黃偉哲感謝志工在節日仍辛苦修繕，特別準備康乃馨，由勞工局長王鑫基送給修繕志工。

王鑫基表示，修繕案有多戶持續同時進行，安平區修繕今日完工，鹽水區、西港區、官田區修繕中，另後壁區、下營區、南區、安南區也有個案進行會勘，看到做工行善團修繕志工無悔付出，令人十分感佩，在志工夥伴的努力下，目前已經完成144戶修繕，也感謝民間許多事業單位、工會等團體，甚至個人捐助材料費，有錢出錢、有力出力，讓弱勢家庭有個遮風避雨、安身立命的家。

安平區顏阿伯多年前祖厝遭祝融毀損，長期睡在籐椅令人不捨，黃偉哲獲悉後，即刻請做工行善團連結二手家具助弱勢機制，致贈床鋪、桌子、椅子、衣櫥、電視櫃等家具，讓顏阿伯有一張舒適的床可以好好休息睡覺，並陸續完成鐵皮屋修補、更換電源箱、電線配置、燈具施工等，讓獨居的顏阿伯感受社會溫暖。

官田區58歲洪先生，獨居在父母留下老房屋，平時從事清潔工，收入微薄有限。住家老屋為早期石棉瓦所搭建，屋頂老舊破損漏水嚴重，鐵板、鐵拉門等繡蝕嚴重，天花板隔間等亦毀損，4月27日開始修繕，今日泥水志工再次進場進行牆壁的泥水粉刷施工，希望讓洪先生能重新擁有一個舒適的居所。

西港區陳家3月中旬房屋遭受火災嚴重損毀，家中陳阿嬤與印尼籍媳婦輪流照顧40多歲中風無工作能力，生活清苦拮据，家具遭火災祝融，一家人晚上都打地鋪睡覺。勞工局做工行善團獲報後即刻啟動修繕，日前已陸續完成屋頂鋼板搭建和鋁門窗安裝，並載送二手床組贈與陳家，讓一家人免於睡在寒冷堅硬的地板上。5／2由電氣志工、泥水志工接力進行配電、泥水施作，今日泥水志工再次進行臥室、廚房、牆壁、地面水泥粉刷施工。

(中時 )