苗栗繼客家桐花盛開，目前又開始螢火蟲旺季，受到國際疫情影響，民眾無法出國，苗栗縣長徐耀昌推薦苗栗多處賞螢景點，並親自前往西湖度假村體驗螢火蟲大爆發的奇景，賞桐加上賞螢，在清風徐來的初夏夜中，搭配上千萬光雕秀，以及氣勢磅礡的音樂，讓民眾享受不一樣的浪漫初夏之旅。

苗栗好山好水的優質環境，加上這幾年民間各團體全力投入螢火蟲復育工作，使得苗栗50年前處處可見螢火的悠閑鄉間特色，逐漸回復在民眾眼前，尤其是西湖度假村內原有1處小型溪澗，是西湖溪上游，連接舊稱「拐仔湖」的西湖村德興池發源地，舊時就是螢火蟲的盛產地，業者全力復育螢火蟲，成了縣內知名賞螢景點。

徐耀昌為了親暏螢火蟲美景，特地前往西湖度假村體驗，除了美麗夢幻的桐花，讓人置身五月雪，晝觀桐，夜賞螢，搭配千萬光雕秀，以及氣勢磅礡音樂，聲光效果震懾人心，讓人一路從白天玩到黑夜，享受浪漫美景。

園區後方忘憂谷是賞螢秘境，園方在賞螢區種滿遍地的銅錢草，銅錢草在弱光下會呈現出偏藍的顏色，螢火蟲大量出現時，在黃綠色的螢火閃耀下，草地變成螢光藍海，彷彿就像另類「三義藍眼淚」。

據悉，園方為了復育螢火蟲，在賞螢生態區周圍架設對螢火蟲友善的生態路燈，加上妥善的車流及人數管制，讓螢火蟲活動範圍逐年擴大。徐耀昌表示，縣府持續推動各項環境保育措施，讓具有環境優良指標的螢火蟲逐年增加，其中尤以三義、大湖、三灣、卓蘭及通霄為最，期望大家共同保護這片淨土，讓苗栗熠熠生輝。

(中時 )