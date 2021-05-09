大陸國家衞健委9日通報稱，大陸8日新增12例新冠肺炎確診病例，均為境外輸入。其中一名32歲范姓男子從境外返回上海後，經過14日集中隔離、3次核酸檢測均為陰性，不料，其解除隔離返回寧夏銀川後，首日再次做核酸檢測，發現確診。鍾南山昨日表示，全球疫情形勢非常嚴峻，當前大陸疫苗的接種率不高，距離全民免疫遠遠不夠。

大陸新增的病例分別為上海6例、廣東5例和寧夏1例，另新增10名無症狀感染者。目前仍有300名患者需留院隔離治療，其中1人為重症病例。

寧夏銀川市衛健委9日發布消息稱，一名32歲范姓男子從境外返回上海後，經過14日集中隔離和3次核酸檢測為無感染後，解除隔離返回寧夏，沒想到他抵達銀川首日再次做核酸檢測，發現確診，目前已送院隔離治療，防疫部門正追查相關密切接觸者。

大陸國家衞健委8日公布，截至7日，大陸累計報告接種新冠疫苗3億劑次。鍾南山同日表示，全球疫情形勢非常嚴峻，當前大陸疫苗的接種率不高，距離全民免疫遠遠不夠，因此仍需高度重視，謹防疫情輸入的風險。

(中時 )