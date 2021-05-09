華航一名教官8日確診（案1183），中央流行疫情指揮中心今公布其足跡，他曾在5月1日下午1點至1點30分前往華泰名品城，同日還去過桃園市中壢區、蘆竹區的兩間餐廳，分別是Pilot in Cafe（中壢永平街23號1樓），時間是中午12點至12點30分，以及胡同彭家老鋪新疆拉麵（蘆竹桃園街100號），時間是下午2點至2點30分。
另外教官妻子（案1184）昨被公布去過台北富邦銀行內湖分行，指揮中心今更正她的足跡，日期為5月4日、時間是上午10點至11點。
指揮中心統計，截至目前國內累計215,120例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含212,948例排除)，其中1,184例確診，分別為1,037例境外移入，96例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及12例調查中；另1例(案530)移除為空號。確診個案中12人死亡、1,089人解除隔離、83人住院隔離中。
(中時新聞網)
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