大溪順和煤礦遭噴漆撒冥紙。(朱文榮提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市文化局今年啟動「大溪順和煤礦」文化景觀調查，未料該遺址日前遭人噴漆、灑冥紙，讓在地文史志工直呼痛心，市議員陳治文指出，該處遺址權責單位為林務局與經濟部礦務局，不僅缺乏管理至今也沒有報警，要求相關單位應設法保護重要文資遺產。

大溪煤礦從1901年邱明福取得大溪第一份礦權起算，至今已120周年，順和煤礦為現今保存較完善的礦場，大溪礦業文化志工朱文榮表示，順和煤礦遺址包括宿舍、商店、事務所等建物，1986年結束營運後，占地遼闊的礦區逐漸荒廢，隱身荒煙蔓草之中。

朱文榮在4月底發現遺址遭人惡意噴漆，不僅有不雅文字還有表情符號，甚至地上滿是冥紙，讓他痛批如此行為可惡更讓人痛心。文化局表示，該處土地屬於林務局，且目前沒有文化資產身分，目前僅能列冊追蹤，對於破壞行為無法可管。

陳治文指出，順和煤礦土地屬於林務局，相關管理則在經濟部礦務局，發生此行為相關局處處理卻是慢半拍甚至毫無作為，桃園市政府近期才編列300萬元預算要針對大溪煤礦做相關調查，期盼相關單位要有強制力，善盡珍貴資產的保護及保管之責，至少可以先設立牌禁止進入破壞等相關告示，也應盡快報警揪出惡意破壞之人。

(中時 )