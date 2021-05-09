最近大陸綜藝節目《青春有你3》打榜倒牛奶事件再一次把「飯圈」（粉絲圈）問題拉到大眾視野裡，引起社會的強烈關注和譴責。大陸國家互聯網資訊辦公室網路綜合治理局局長張擁軍表示，將督導網站平台特別是「飯圈」較為集中的網站平台，組建專門團隊加強日常研判，處置這些不良資訊。建立粉絲社群管理機制，加強關鍵環節功能調整。

而在為綜藝節目《青春有你3》「倒奶」事件致歉後，蒙牛真果粒發佈退貨方案。7日晚間發佈聲明指出，經《青春有你3》節目組與真果粒品牌共同協商，對未飲用的活動產品或未使用的助粒值制定了退貨方案。

回顧近日一則倒奶影片引發網路巨大批評。《青春有你3》粉絲為給偶像打榜投票，由於投票二維碼印在瓶蓋內，所以必須要擰開瓶蓋掃碼投票，因此將買來的贊助商牛奶大量拆開並直接倒入水溝中，只留下瓶蓋內的二維碼為偶像投票而引發廣泛的社會討論。

(旺報 )