周華健「少年俠客」演唱會昨晚（8日）在高雄巨蛋圓滿落幕！60歲的他寶刀未老，在台上大展唱功，全場觀眾叫好叫座，讓他受到很大鼓舞。在慶功宴上坦言，如果有好口啤的話，會再舉辦小型演唱會，「我還是很愛舞台的人，誰不愛掌聲？」雖然腦海中曾經閃過退休念頭，他笑說，5年就答應過家人再唱5年，現在再問他時間表，他的回答仍是「3年、5年」。他自爆以前事業低潮時，曾被取笑家裡鬧鐘鈴聲是不是歌迷高喊「周華健、周華健」的聲音，他點頭說是，可見他對於歌迷有多麼重視。

他為了這次北高雙蛋演出，求好心切到刻意不喝水，這幾天不慎有一點小感冒，講話聲音有點啞，他昨演出前還是不喝水，「我二十年沒來高雄了，我不是開玩笑的！」他說：「我太在乎這兩場了，在台上怎麼走位都排好了，我就不太敢喝水。」他對自己的表現滿意，相較於台北場比較緊張，昨在高雄「揮灑自如，放鬆很多」，歌迷反應也特別熱情。

不過他老實自招唱錯詞，他笑說：「我很佩服我自己！我把〈愛江山更愛美人〉的『留著相同的血，喝著相同的水』，唱成『喝著相同的血，流著相同的水』！」下台後工作人員告訴他，他才發現鬧笑話，他也吃味高雄場嘉賓太受歡迎，「蘇慧倫出場時觀眾反應那麼大！齊豫也是掌聲比我多啦！」

談到接下來的計畫，周華健直言，他在演唱會上以〈不願一個人〉獻給家人，唱完後會讓自己放假到下星期，他老婆愛相隨一起南下，兩人今天會留在高雄吃吃美食再返家。他最近陸續做了幾首新歌，可是一想到去年發行專輯《少年》卻都沒打歌，打算先補強宣傳一下去年的歌曲，他也透露將在戲刻節目中客串演出。

周華健成功征服高雄巨蛋，昨晚開心出席慶功宴。（滾石唱片提供）

(中時 )