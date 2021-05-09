女子天團「SHE」成員Ella(陳嘉樺)與老公賴斯翔結婚後，生下兒子勁寶，今天適逢母親節，她在臉書貼文，特地貼照發文，透露帶著孩子回老家屏東走走，也抒發當媽媽的心情，表示兒子漸漸長大，更會表達溝通，也越來越像小大人，曝光勁寶不時會吐出成人用語，還有他最近心心念念的願望，讓Ella不時覺得抱歉：「把勁寶帶到這個不再那麼美好的世界」。

Ella在母親節這天po文，分享親子點滴與當媽的心情，透露4歲的勁寶更會表達溝通，「根本成人一枚，常常被他的成人用語逗得很樂」，透露不想陪兒子做某些事情時常說：「媽媽老了，沒有力氣」，結果勁寶惹她生氣時，Ella質問怎麼都不記得媽媽說的話？勁寶就會回：「因為我老了啊」，讓Ella哭笑不得。

Ella透露因為勁寶開始上學的關係，學校教他要祝媽媽母親節快樂，「但他似乎覺得母親節是生日的一種，所以他又可以許願」，勁寶最近的願望，是希望疫情快過去，媽媽能帶他去美國黃石公園玩，他也能不要一直戴口罩，讓Ella心頭一緊，「當媽的我常常感到非常抱歉，把勁寶帶到這個不再那麼美好的世界」。

但面對現實，Ella認為只能教育孩子有個強壯的心智，去面對充滿變數的世界，也強調教育太重要，勁寶遇到很好的老師，當媽的她才能放心，只要孩子健康快樂成長，無論是開心的笑容，還是跟爸爸唱反調的表情，或是在耍賴，這對一個媽媽來說，都是最美的風景，「全天下的媽媽辛苦了，願我們的孩子都能平安快樂的長大，這就是母親節最好的禮物，祝我們母親節快樂」。

(中時新聞網)