對於今天有媒體以幾近半版的篇幅報導警大的中正堂更名大禮堂，是轉型正義一事，國民黨立委葉毓蘭認為，她猜應該是促轉會主動發布的新聞，作為大吹大擂其在轉型正義的重大成就，但葉毓蘭也要促轉會不能忘記前總統蔣中正和警察學校的歷史淵源，不要只會找軍警麻煩。

對於中正堂改名為大禮堂或大會堂，葉毓蘭今（9日）在臉書發文表示，自己超級無感，因為蔣中正自出生後，使用的名諱很多，出生時按照族譜命名為蔣周泰。後來上學時，改為志清，所以到日本留學期間，學校的花名冊上還是蔣志清的名字。在日本留學期間創辦了一本叫《軍生》的雜誌，在雜誌上就用了「介石」這個筆名，回國後又叫做蔣中正。

葉毓蘭指出，更何況，中正出自上古經典《易經》中之豫卦六二「介於石，不終日，貞吉。象曰：不終日，貞吉。以中正也」，而大中至正最早出自漢唐以來經學家對於《尚書·洪範》的註解，起初乃是意指「無偏無黨」，如果蔣中正是自己選擇取這個名字，她認為還蠻有見地。

對於媒體的報導，葉毓蘭稱，不難看出促轉會不會以把中正堂更名為滿足，劍指校園內的蔣公銅像，必欲除之而後快；很巧的，該報導的同版下方，也有報導總統蔡英文、行政院長蘇貞昌出席嘉南大圳開工百年和八田與一逝世69周年的紀念活動。

葉毓蘭強調，嘉南大圳設計者及烏山頭水庫建造者八田與一是日本人，去年她去烏山頭水庫，在風景區管理處的史蹟陳列室，在當年烏山頭水庫的工程史料照片前，感念八田與一在百年前修築的工程嘉惠嘉南平原與台灣；一如她多年前首度前往成都旅遊，在都江堰的造福萬代、澤被千年的牌匾前，也是佇立良久，緬懷李冰父子2500年前的壯舉，奠定天府之國富強的基礎。

「這些都是歷史的軌跡，都是人類文明的資產」，葉毓蘭表示，警察大學校園內的蔣公銅像亦復如是，那是在抗戰時期，警官學校因戰亂遷校，而校長蔣中正軍務倥傯，所以塑鑄一座蔣公銅像在校園中朝夕督勉師生，民國30年起，這座銅像就與警官學校同在，從重慶、南京、台北，到今天的龜山，就像警大校門門楣上的「警政奠基」一樣，這是與校史共存的文化資產，不是威權標記。

葉毓蘭直言，銅像的故事全文在網路上可以慢慢看，促轉會有種就把真正阻撓台灣民主化，在高雄事件時出賣施明德的爪耙子公諸於世，別專找軍警麻煩。

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(中時新聞網)