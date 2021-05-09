促轉會與行政單位協調去除威權象徵，最新進度將原來的「中正堂」改名「大禮堂」，至於警大和警專校內的大型蔣介石銅像仍還在原地。對此，國民黨立委葉毓蘭強調，這是與校史共存的文化資產，不是威權標記。

葉毓蘭指出，警察大學校園內的蔣公銅像是在抗戰時期，警官學校因戰亂遷校，而校長蔣中正軍務倥傯，所以塑鑄一座蔣公銅像在校園中朝夕督勉師生；從民國30年起，這座銅像就與警官學校同在，從重慶、南京、台北，到今天的龜山，就像警大校門門楣上的「警政奠基」一樣，「這是與校史共存的文化資產，不是威權標記。」

葉毓蘭說，中正堂改名為大禮堂或大會堂，「我超級無感」，因為老蔣總統自出生後，使用的名諱很多；不過從媒體報導此事，不難看出，促轉會並不會以把中正堂更名為滿足，還要劍指校園內的蔣公銅像，必欲除之而後快。

葉毓蘭也勸促轉會，關於銅像的故事全文在網路上可以慢慢看，促轉會有種就把真正阻撓台灣民主化，在高雄事件時出賣前民進黨主席施明德的爪耙子公諸於世，別專找軍警麻煩。

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(中時 )