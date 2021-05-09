劉以豪與沈月在劇中浪漫談情。（劉以豪工作室提供）

劉以豪與沈月在劇中浪漫談情。（劉以豪工作室提供）

劉以豪與沈月在劇中浪漫談情。（劉以豪工作室提供）

劉以豪與沈月在劇中有嚴重潔癖。（劉以豪工作室提供）

戲劇男神劉以豪接連與女神們合作創造新鮮話題，與秦嵐搭檔真人秀《平行時空遇見你》、緊接與新疆女神古力娜扎合演《十二譚》，上周在LiTV一上線就收視奪冠，最新主演《我親愛的小潔癖》來勢洶洶，他與「杉菜」沈月搭檔，新戲9日正式在芒果TV、12日在Netflix全球上線！好戲不間斷推出，讓粉絲直呼超過癮。

劉以豪興奮表示：「這是一部很溫馨、可愛、浪漫又有點搞笑的劇集，希望大家茶餘飯後可以好好笑一笑，感受ㄧ下偶像劇裡的愛情粉紅泡泡。」該劇改編自《先熱情的打掃吧》原著漫畫，劉以豪沒有特地拜讀原著，劇本前製時期改編了數個版本，「其實對我來說就是一個全新的劇集，沒有想過多了些什麼或是少了什麼，就像平時拍戲一樣的重新思考自己角色、人物關係，然後我們能怎麼ㄧ起表現出來」。

首度與沈月搭檔CP，兩人合作相當愉快，劉以豪稱讚，「沈月是個很可愛的女孩，非常有親和力，合作的互動我覺得非常有默契」！有場特別艱難的吻戲讓他們印象深刻，我們是在手扶梯上面接吻，因為手扶梯在運行，拍攝的過程非常艱難，來來回回拍攝許多次，一方面要配合手扶梯的速度，一方面要和攝影配合，整個人要用腰力撐著兩個人的體重，直呼：「拍完那場戲大家真的都鬆了一口氣。」

劉以豪劇中飾演男主角「顧人齊」，開拍前做了許多功課揣摩，他分析：「這角色其實挺封閉自己的，某些地方缺乏自信還有愛，導致他一直想要證明他自己，也意外產生出潔癖。」回憶拍攝時彷彿角色上身，會刻意讓自己的家收拾得非常乾淨、非常整齊整潔，生活中話變得不多，「想像著一個非常乾淨的材質，帶著金屬面在演戲，看情況轉換，靈魂再乾淨、再整潔都是為了隱藏一顆脆弱的心吧」，他自評潔癖應該是8分，「我喜歡乾淨，感覺讓人舒服，但沒有到很誇張的地步。指甲長了就一定要剪，不然會覺得整天都不舒服，一天可以洗兩次澡以上，沒洗澡會睡不著也睡不好」。

今年母親節他人在大陸拍戲，孝順的他隔空慶祝訂了花束送給媽媽，再打電話報平安，也祝福「全天下的母親，辛苦了！母親節快樂」。

(中時 )