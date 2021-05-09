後龍分駐所員警將郭婦帶回派出所一起吃母親節蛋糕。（竹南警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

郭婦兒子趕往後龍分駐所接回母親。（竹南警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

家住台中市的郭姓精神障礙媽媽，日前乘家人不注意時，獨自騎機車外出，一路騎到苗栗縣後龍鎮迷路回不了家，家人焦急四處尋找未獲，急如熱鍋上的螞蟻，幸好遇見竹南警分局後龍分駐所官警，全力保護郭婦連絡上家人安全帶回家，在母親節前夕帶給這家人最好的禮物。

日前，後龍分駐所所長劉孟穎及警員黃耀賢在轄內巡邏，途經中華路後龍郵局前，遇見郭姓婦人騎乘機車前來向警方求助表示「她家住在洲際棒球場，她從清晨5時就從台中騎出來，怎麼騎不回家，不知要如何騎回家」，官警見婦人神情有異，經查詢MPOLCE電腦，得知郭婦設籍台中潭子，郭婦急著請警方指引返家路徑，並執意要騎車離開，警方見有安全顧慮，上前善意攔阻。

由於當天下雨，郭婦未著雨衣，全身淋濕，官警在對話過程中發現郭婦精神狀況不佳，不放心讓婦人獨自離開，於是安撫郭婦帶回分駐所休息，剛好所內同事正在食用母親節慶賀蛋糕，警方於是邀請郭婦一同分食蛋糕，並祝郭婦母親節快樂。

警方透過查詢連絡上郭婦兒子，才知家人正為了尋找母親未獲，急得像熱鍋上的螞蟻，一聽到母親安然地由警方保護著，家人才放下心頭大石，趕緊驅車前來接回。

郭婦兒子表示，母親精神狀況不佳，近幾天都會騎機車外出遊蕩，當天一早又騎車出門，一直找不到人，幸好遇到員警熱心協助，才能順利平安返家。

(中時 )