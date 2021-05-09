美國總統拜登5日宣布將支持世界貿易組織（WHO）豁免疫苗專利提案，引起藥廠反彈，擔心核心技術外洩，根據華府內部文件，拜登政府事實上也相當擔心敏感製藥技術會外洩給大陸或俄羅斯，進一步損害美國對大陸的競爭優勢，消息人士透露，華府甚至對如何解決這個問題還沒有達成共識。

放棄新冠疫苗專利權能救印度疫情？

拜登5日宣布支持豁免新冠疫苗專利、放棄疫苗智慧財產權保護，讓貧窮國家能夠自行生產疫苗、擴大疫苗供應，讓各大藥廠及歐盟盟友跳腳，反對者不僅認為此舉無法有效解決疫苗供應問題，反而因為更多生產線誕生，共同競逐稀有原物料，導致疫苗生產受阻，反對者也擔心，此舉可能讓大陸跳過多年的研發過程，侵蝕美國在生醫製藥產業的優勢。

路透社9日引述生醫業界消息人士報導，拜登政府內部一份問答文件顯示，華府坦承分享疫苗的智慧產權可能會損害美國對大陸的競爭優勢。據了解，拜登政府也和業界代表分享這份文件內容。

消息人士透露，拜登政府相信可以透過世衛協商機制處理這些疑慮，不過文件並未說明該如何解決。消息人士也說，事實上，拜登政府內部份機構對於如何透過談判解決問題的看法仍有分歧，談判預計會持續數月。

此外，一名美國高官也透露，即便支持豁免疫苗專利的優先考量是挽救性命，但是美國也希望在提案生效前，先檢視專利豁免對大陸及俄羅斯的影響，以確保整個提案符合美國的目標。

針對報導，白宮、美國貿易代表署、輝瑞（Pfizer）、莫德納（Moderna）等都未回應。

專家指出，一旦轉移技術，就很難對技術的使用設定限制，美國輝瑞及莫德納採用的mRNA基因技術是一種新開發的生物技術，應用層面不只疫苗，更擴及治療。目前大陸及俄羅斯研發的疫苗都不是採納mRNA技術。

美國前駐中國大使駱家輝（Gary Locke）表示，輝瑞及莫德納花了很多年研究才研發出疫苗，中國、俄羅斯、印度、南非及其他國家的目的是想要取得疫苗的技術，來進一步開發其他疫苗。

路透社指出，大陸在製藥產業方面有很高的抱負，目前已經在研發自己的mRNA疫苗。

聯合國旗下世界智慧財產權組織（World Intellectual Property Organization，WIPO）前副秘書長普利（James Pooley）指出，專利本身是可以公開取得的，但是輝瑞、莫德納及其他製藥公司發展出的商業機密、生產過程中的溫度、條件等都資訊都未公開，未來都可能成為談判問題。

(中時新聞網)