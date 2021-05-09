中央流行疫情指揮中心今公布華航確診教官夫妻（案1183、案1184）足跡，其中案1183曾在5月1日下午1點至1點30分前往華泰名品城，《中時》記者稍早致電華泰名品城，客服人員竟回應「沒收到通知」，還反問記者如何得知消息；業者下午緊急改口，稱已接獲通知，園區每天實施8次消毒。

華泰名品城表示，今接獲桃園市衛生局通報，案1183曾在本月1日下午，在園區內停留約30分鐘。華泰每天進行8次清潔消毒，並於每周五閉店後，再進行一次大規模全區消毒。

華泰指出，園區內都是露天開放空間，警衛會確認顧客落實戴口罩，每間店舖的空調也都是獨立對流，不會有交叉感染疑慮。目前沒有工作同仁出現發燒或身體不適等症狀，維持正常營業。

華泰強調，目前不需停業，市府也派員大規模消毒，除了消毒、量測體溫，已在硬體上做好最佳防禦，同時積極鼓勵第一線從業人員接種COVID-19疫苗，並給予支薪疫苗假。

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華泰透露，自華航機師確診後，業績掉了3到4成，期盼人人健康，業績回溫。

(中時 )