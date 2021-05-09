國際上有非常大的聲音要求「世界衛生組織」（WHO）邀請台灣以觀察員身分參與第74屆「世界衛生大會」（WHA），衛福部長陳時中今天表示，對於收到邀請，他「高度期待」。

美國國務卿布林肯7日發布正式聲明，呼籲「世界衛生組織」（WHO）祕書長譚德塞，讓台灣「立即獲邀」以觀察員身分參與第74屆「世界衛生大會」（WHA）。

近日多國聲援台灣應參與WHA， 若順利明天就會發邀請函給陳時中。對此，陳時中今天表示，對於收到邀請函，他抱持高度期待。

(中時 )