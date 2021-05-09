七股寶安宮白鶴陣上場演出，98歲的何國昭老師傅也下場表演，翻滾劈腿身手矯健。（劉秀芬攝）

6隊黃腳巾宋江陣同時上場，場面十分壯觀。（劉秀芬攝）

擁有「台灣第一香」盛譽的西港刈香，今年第80次香科首次舉辦「西港辛丑香科武陣大會師」，9日上午西港刈香境內17個武陣集結於西港國小會師，吸引上千民眾觀賞，台南市長黃偉哲也前來感受熱鬧的文武陣頭演出。

黃偉哲表示，參與的陣頭在焰陽高照的氣溫下仍堅持展現武陣的精髓，著實令人感佩，也代表著台南子弟對傳統藝術文化的熱愛與虔誠信仰，台南市府會協助注入更多年輕的能量與推廣，讓珍貴的資源能一代接著一代。

今日大會師集結了西港刈香境內17個武陣，有1陣白鶴陣、7陣金獅陣及9陣宋江陣，其中5個更已被台南市政府登錄為無形文化資產，僅在3年1次的香科年才有機會看到。

活動首先由七股寶安宮白鶴陣上場演出，98歲的何國昭老師傅也下場表演，翻滾劈腿身手矯健。除了老師傅帶隊傳承，場內也可以看到許多年輕新血加入。

團體表演方面，大會更安排6隊黃腳巾宋江陣同時上場，5隊紅腳巾的宋江陣及金獅陣合體演出，場面十分壯觀，各隊也將展示各種招式的武術表演，觀眾大聲叫好。

今天活動包括文化部次長李連權、立委郭國文、陳亭妃，台南市議會議長郭信良與身兼西港慶安宮總幹事的方一峰議員，亦紛紛來到西港國小支持、關心集宗教、文化與藝術於一身的精彩演出。

(中時 )