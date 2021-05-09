頭份市中央改善工程中，不間斷綠色路網栽植大量喬木，獲得營建署肯定。（謝明俊攝）

斥資3.4億元全新打造的頭份中央路，歷經年餘施工，目前已幾近全面完工，中央路因是頭份首條林蔭景觀大道，施工完全按照營建署要求提升道路品質9大指標規畫，其中自行車專用道與人行道間採用實質綠籬區隔等方面，日前獲得營建署實地考評後肯定，足與6都道路媲美。

頭份市中央路改善工程，是依據內政部營建署提升道路品質計畫9大指標所規劃施作的示範道路，經過1年多的施工，即將全面完工。營建署日前派員實地考核評比，認為改善後中央路上的自行車與行人間，採用綠籬做實質區隔；並以連續性綠帶植栽增加都市綠美化景觀；左轉專用道的設置，讓車行更加順暢；以及施工期間與居民媒體溝通順暢等表示肯定。

中央路改善工程具體成果還包括，既有道路養護整建，使用再生瀝青混凝土舖築，並設置11處左轉專用道。綠色生態路網建置，共栽種737株喬木，20萬株灌木、碳吸收量為原始中央路的1.8倍。打造綠色運輸系統，建置新的自行車道4.8公里，透過清寧地下自行車道，串聯起竹南與頭份近5公里自行車道。

另外，設置街道幸福設施，包括街頭座椅42座、道路高燈118盞、景觀高燈124盞以及綠斑馬。型塑城鄉人文地景街道，深化美食商圈、植栽妝點，深化人文地景。改善城市街道市容，以壓花地坪及高壓混凝土磚裝點，加上將17處路口纜線下地，打造美好天際線。

工程中並強化建置都市無障礙系統，設置89處E型斜坡道、18個路口設置導盲系統，22座安全庇護島、2座Z字型二段式行人穿越道、街角空間拓寬，減少穿越距離，15處斜交路口安全警示等。讓整體改善後的中央路足以與6都道路相媲美。

(中時 )