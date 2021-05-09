華航機師染疫衍生諾富特飯店群聚感染事件，有自稱諾富特員工再度向媒體爆料，房客走後只整理沒消毒、送餐人員平常只穿簡易雨衣另外還有餐飲部是外包給團膳公司等3大危機。新北市議員葉元之今（9日）指出，擔憂外包水電工染疫事件恐重演，該團膳公司又有承包學校團膳，是否已擴散至校園，中央不可不慎。

諾富特員工再度向媒體爆料，飯店內還潛藏3大危機，房客退房後僅有1小時，只整理卻沒消毒就讓下一位房客入住，在者，送餐人員平常只穿便利商店購買的塑膠雨衣，更恐怖是，餐飲部是外包給團膳公司，中央單位若未掌控，擔心疫情已擴散出去。

葉元之透露，該團膳公司相當有規模且承包多間學校的團膳作業，雖有指派一名固定員工到諾富特負責烹飪，但若遇到該員工休假，團膳公司會另外指派其他員工協助，且平時還有1至2名廚工協助。

葉元之表示，團膳公司內的員工會互相支援，擔憂先前外包水電工事件恐重演，該團膳公司的員工、廚工是否也該被要求隔離，如此傳播鏈中央流行疫情指揮中心有確實掌握嗎？

此外，檢疫房客的餐點由餐廳外場員工負責送，送到檢疫客房間門外的桌上，再由檢疫房客自己出來拿。但飯店主管認為防護衣的成本太高，所以只提供雨衣、手套及口罩，雨衣還是重複穿。

葉元之直言，員工們為何一直出來爆料，就是覺得飯店高層草菅人命，對於防疫相當輕忽。也希望指揮中心疫調及隔離可以確實。諾富特飯店是華航所有，華航是上市公司，也是政府可以實質控制的企業，一堆民進黨人在內任高官。

葉元之痛批，至今沒有看到華航高層出面，像話嗎？對飯店開罰，這些坐領高薪的華航高層，會有一絲痛癢嗎？

(中時 )