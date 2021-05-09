華航機師染疫風暴越燒越大，國內昨天再增2人確診，華航教官夫妻案1183、1184雙雙染疫，疑似是4月28日案1183教官在教案1153機師模擬飛行訓練時被感染，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今表示，教官在5月2日至4日這三天都有到公司做模擬機訓練，已將參與訓練的六名人員全數匡列，進行居家隔離，目前也已對19名接觸者進行採檢，其中有3人結果為陰性，16人採檢中。

案1183華航模擬機教官因近期無出國史，曾在案1153機師發病前三天時與之接觸因而染疫，與指揮中心目前僅匡列發病前兩天的接觸者有所不同，恐成防疫破口，陳時中今表示，會考慮對此修正，將密切接觸者的匡列天數從發病前兩天延長至三天，預計下周會交由專家會議小組進行討論。

至於案1183在進行模擬機訓練時的學員，陳時中指出目前共匡列6人，全數都在台灣進行居家隔離中，也會陸續安排採檢，至於外傳一名已飛至美國、曾與案1183接觸的學員，則要看是在何時與案1183接觸，可能不在傳染期內，這部分還需要與華航進一步確認、調查。

指揮中心表示，案1183為本國籍50多歲男性，為華航機師，今(2021)年4月19日及22日分別執勤至越南、泰國，4月28日擔任案1153模擬飛行訓練教官。4月24日進行機師專案採檢，核酸檢測及血清抗體皆為陰性，4月29日接種第一劑AZ疫苗。個案5月4日出現全身倦怠，5月6日出現發燒，同日就醫採檢，於昨天(8日)確診，Ct值16，感染源待釐清。已初步掌握個案接觸者2人列居家隔離。

【LIVE直播】華航諾富特群聚案觀察期延長？ 陳時中親開記者會說明｜2021.05.09

(中時 )