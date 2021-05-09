美元指數在上周五、五兩個交易日（5月6、7日）連跌兩天，來到90.23，為兩個半月以來的新點。市場分析應有兩大衝擊，包括：一、美國債市和債務近日以來的風聲影響，如美債殖利率近期壓抑在1.6％以下，美國財政部警告債務上限壓力超出以往，沉重債務負擔可能增添美元下行壓力；二、期貨市場觀察，看空美元的空單則持續增溫；富蘭克林投顧則認為，美元也不必看的太空，目前的強勁經濟數據，以及代表通膨預期的美國五年期損益兩平通膨率攀升至2.7％的近十年高點，均為美元帶來支撐，市場呈現多空拉鋸，預估短線美元指數將於90～92價位區間震盪。

台幣對美元匯率7日收在27.908，是近期以來連續第9個交易日，匯價在28元以下，變動區間27.99～27.90，僅在1角之內的小幅變動。外銀財富管理指出，美元指數在小範圍區間盤旋，給予資產配置中的外幣安排很好的機會，尤其相較2020年美元的偏弱低迷，今年第一季期間美元的走強，反映了美元與景氣復甦的強力連動，近日台幣較強，對換美元較為有利，「28元以下都可以隨便買」，逐步逢低佈局美元。

對於買進的美元，外銀財富管理建議，可放在優利組合當中，像匯豐(台灣)商業銀行提供「卓越理財」及「運籌理財One能戶」客群，優利定存3個月年息最高1％。渣打銀行則切入美金活存加碼，年利率加碼合計最高可達1.0%。

匯豐銀行表示，財富管理客群有資金停泊的需求，為了提供客戶更多的選擇，在目前美元盤旋期間推出美金高利定存加碼，極具指標意義，且定存利率探頭1%在市場已十分罕見，匯豐財管客戶在今年上半年均能享受三個月期年息最高1%的美金定存優利，而且建議優利期滿應把該美元繼續留在匯豐的帳戶內，以建立理財部位。

渣打國際商業銀行的「美利迎春」美金活存加碼專案，也是即日起至6月30日止，年利率優惠加碼合計1.0％，來自三部份：一、客戶完成登錄後，美金活存新增資金最高可享加碼0.8％優惠年利率；二、若成為渣打銀行合格優先理財貴賓，享額外加碼0.1％優惠年利率；三、透過線上換匯達等值新台幣50萬元，可再享額外加碼0.1％優惠年利率，年利率優惠加碼合計最高可達1.0％。

渣打銀行表示，面對波動的市場，分散多元配置亦是應有的投資法則，渣打銀行在第二季同步推出多元外幣優利定存活動，成為全新渣打優先理財貴賓，可享美元定存3個月期優惠年利率0.9％，人民幣定存6個月期優惠年利率2.2％；另有澳幣或紐幣3個月期定存年利率0.65％等多項優惠。

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