女子小瑜（化名）簽約承租基隆市某處9樓房屋，豈料男友阿賢（化名）竟在屋內輕生身亡，房東認為該屋因此淪為凶宅房價受損，因此提告求償。基隆地院審理認為，小瑜為該屋承租人，應善盡管理責任，另阿賢的父親為阿賢的繼承人，判兩人應連帶賠償屋主75萬1980元。全案可上訴。

根據基隆地院判決書，小瑜2019年9月25日與房東簽訂合約，承租一處9樓房屋，去年5月19日，男友阿賢於該屋內輕生身亡。房東提告指出，小瑜為該屋承租人，按租約約定，應以善良管理人之注意，保管房屋，因其過失致房屋毀損，應負損害賠償之責，而該損害除實體價值減損外，也應包括交易價值之減損。

而小瑜則辯稱，當初簽約原本由阿賢出面，但當天因他人在台南，且小瑜又不願配合申請租屋補助，最後才由小瑜代表出面簽約，因此才會有「那我自己跟你簽就OK了」的對話紀錄。

小瑜還提出其他對話紀錄，包括簽約前房東曾詢問「先生（指阿賢）在哪高就？」並詢問阿賢兒子年紀、就讀學校等，房東還傳訊「孩子應睡在沒有陽台的房間比較安全」等語，顯見房東從一開始即知阿賢及其子也會入住，小瑜主張自己只是代表3人出面簽約，不必為輕生行為造成房價貶損負擔賠償責任。

但法官審閱租約，認定承租人小瑜為管理人，不問有無故意或過失，即應負擔損害賠償責任，經不動產估價師事務所鑑定，阿賢輕生導致該屋交易價值減損75萬1980元，因此判定小瑜與阿賢父親應負連帶賠償責任，若其中一方全部或一部給付，另一方則於該給付範圍內免為給付義務，全案仍可上訴。

(中時新聞網)