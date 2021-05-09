有別於時下當沖盛行，以往台股投資人很多都是存股族，去年領了股利之後，今年報稅時可別忘了申報，現行股利所得報稅有「合併計稅」與「分開計稅」兩種方式，民眾可以選擇最有利的申報方式，選擇的關鍵在於全年股利所得有沒有超過94萬元，以及所得淨額適用的綜合所得稅稅率，除非適用稅率在30%以上，一般上班族大多選擇合併計稅會較為划算。

稅法規定，股利所得應就「合併計稅」或「分開計稅」兩種方式擇一課稅，合併計稅就是將全戶的股利所得併入綜合所得總額課稅，並可以股利所得合計金額的8.5%計算可抵減稅額，來抵減應納稅額，但每戶可抵減金額以8萬元為限。以8.5%的扣抵稅率以及8萬元的可扣抵上限來計算，股利所得沒有超過94萬元(94萬元x8.5%=7.99萬元)，年薪又不高的上班族選擇以合併計稅方式較為划算。

從所得稅應納稅額級距來看，綜合所得淨額低於54萬元的民眾，都適用5%的稅率，舉例來，小明薪資所得60萬元，股利所得10萬元，採用合併計稅方式，要繳的稅(薪資所得60萬元+股利所得10萬元-個人免稅額8.8萬元-標準扣除額12萬元-薪資所得特別扣額20萬元=29.2萬元)x稅率5%=14600元，再扣除(股利所得10萬元x8.5%=8500元)為6100元。

但如果小明沒有股利所得10萬元，以薪資所得60萬元來計算，應課9600元的稅，在股利所得按8.5%計算可抵減稅額，且小明適用5%綜所稅稅率，相當於股利所得反而額外創造出3.5%的抵減稅額，長期投資並領取股利似乎比完全不投資來得有吸引力。

分開計稅則是股利不計入綜合所得總額計算出應納稅額，再將股利所得合計金額按28%單一稅率分開計算稅額。因為所得稅級距依綜合所得淨額分為5%、12%、20%、30%、40%等級距，會選擇採用分開計稅的，大多是所得淨額較高，超過242萬元，適用30%、40%稅率級距者，才會選擇以單一稅率28%來計算股利所得稅額，不過還是建議民眾可以兩種方式都試算，選擇對自己有利的方式申報。

(中時新聞網)