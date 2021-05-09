歐巴馬今天在社群媒體推特（Twitter）寫道，「今天我們家失去了一位真正的朋友和忠實的夥伴」。(圖/美聯社提供)

美國前總統歐巴馬表示家中愛犬「阿博」（Bo）今天不敵癌症病逝，說家人痛失「忠實夥伴」，還說阿博「始終如一溫柔地存在於我們生命之中」。

法新社報導，歐巴馬2008年競選總統時，告訴當時還年幼的兩個女兒瑪麗亞（Malia）和莎夏（Sasha），等到大選結束就可以養狗，並於正式入住白宮後兌現承諾，迎接阿博成為家族新成員。

歐巴馬今天在社群媒體推特（Twitter）寫道，「今天我們家失去了一位真正的朋友和忠實的夥伴」，同時分享他與阿博在白宮走廊上奔跑，以及孩子們撫摸阿博的照片。

歐巴馬寫道：「這10多年來，阿博始終如一溫柔地存在於我們生命之中，無論是我們開心的日子、不開心的日子，或是兩者之間，阿博都很開心見到我們。」

「牠忍受身在白宮所遇到的各種大驚小怪，吠聲洪亮卻不會咬人，夏天時喜歡跳進池子裡，面對孩子們也能保持鎮定，為了餐桌周圍的食物碎屑而活，擁有一身漂亮的毛髮。」

毛色黑白的葡萄牙水獵犬阿博是已故聯邦參議員愛德華．甘迺迪（Edward Kennedy）致贈歐巴馬的禮物，阿博之所以被選中，是因為這種犬隻的毛皮較不易引起過敏反應。

阿博經常現身白宮大小活動，特別是年度復活節滾彩蛋活動、會見教宗、在醫院探視病童，和搭乘空軍一號。

前第一夫人蜜雪兒．歐巴馬（Michelle Obama）今天也在影音社群媒體Instagram上寫道：「身為一家人，我們會非常思念阿博。但我們也都很高興，牠過了愉快的一生，充滿著摟抱、數不清的你丟我撿，以及每個窩在沙發上的夜晚。」（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）1100509

(中央社)