華航諾富特群聚感染擴大，國民黨新北市議員葉元之今又爆料，首先是檢疫客餐點部份由餐廳外場員工負責送，但飯店主管認為防護衣成本太高，竟然讓員工重複穿雨衣；其次，一館員工餐廳，是外包給外面的團膳公司，而這團膳公司還有做其他機關學校的生意，他請問指揮中心有掌握團膳公司員工動向？葉元之最後痛批華航，員工會一直出來爆料，就是覺得飯店高層草菅人命，至今未看到華航高層出面，像話嗎。

葉元之今（9日）在臉書發文表示，今天又有諾富特飯店員工出來爆料，他來補充自己所知道的部分：首先，檢疫客的餐點部分，由餐廳外場員工負責送，送到檢疫客房間門外的桌上，再由檢疫客出來拿，但飯店主管認為防護衣的成本太高，所以只提供雨衣、手套及口罩，雨衣也是重複穿。

葉元之指出，這將有2個風險：第一、若檢疫客有染疫，在開門出來拿餐的時候，就有可能造成門口環境污染，員工又沒好的防護，直接暴露在危險環境中；第二、員工雨衣重複穿，若雨衣沾染病毒，放置雨衣處是否也被汙染。

其次，葉元之稱，一館員工餐廳，是外包給外面的團膳公司，該公司有派一位固定的阿伯在員工餐廳煮飯，也會搭配一到二位女性廚工，阿伯休假時，則有其他的阿姨代替阿伯供餐。若按照指揮中心說法，先前飯店外包水電工，有可能在員工餐廳染疫，那阿伯跟阿姨也都是屬於高風險一族，是否被要求隔離？葉元之披露，這家團膳公司還有做其他機關學校的生意，阿姨們換來換去，在這段期間有無到其他地方幫忙供餐，這傳播鏈指揮中心是否掌握。

為何員工們會一直出來爆料，葉元之痛批，就是覺得飯店高層草菅人命，對於防疫相當輕忽，也希望指揮中心疫調及隔離可以確實，諾富特飯店是華航所有，華航是上市公司，也是政府可以實質控制的企業，一堆民進黨人在內任高官，事件過這麼久了，至今沒有看到華航高層出面，像話嗎？對飯店開罰，這些坐領高薪的華航高層，會有一絲痛癢嗎？

(中時新聞網)