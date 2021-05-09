幸好趕上母親節了！一名網友日前在台北忠孝東路上撿到一張母親節卡片，卡片內容、圖案都很可愛，看得出是花時間用心畫的，讓網友深受感動，想將它物歸原主，於是有3名熱心的PTT鄉民通力合作，不到一天就找到失主，趕在母親節前將卡片歸還給小朋友，好讓他順利在母親節當天送給媽媽。

一名網友在6日在PTT發文，指出他在忠孝東路撿到一張母親節卡片，上面寫上「親愛的媽媽：謝謝您每天都讓我吃好的、穿好的，也讓我上學，祝母親節快樂！」，還附上可愛的插畫，讓原PO看了很感動，「小朋友應該很用心的做了卡片，如果是這個小朋友的媽媽，可以感動一下」，並將卡片藏在路邊，希望認識失主的人能連繫他，物歸原主。

事後，一名熱心網友看到文章後將卡片帶回，想找到這名小學生並還給他，剛好PO文底下有位PTT神人肉搜到，這位小朋友就讀的是大安區某國小，向學校聯絡確定失主後，立刻將卡片快遞到學校，「如無意外現在應該已經順利送回到失主手上囉，祝母親節快樂！」，還留一張紙條稱小朋友卡片畫得非常棒。

不到一天就找到卡片失主、還給小朋友，超高效率讓網友紛紛留言：「這根本電影情節吧！」、「小朋友的媽媽好幸福」、「還好名字不算菜市場名，順利找到小朋友讚讚」、「好溫馨我要哭了」、「推溫馨快遞，PTT也太暖了吧」、「只有一個字，帥」。

(中時新聞網)