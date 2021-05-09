我駐印度代表處人員不斷傳出疫情，外交部證實，今（9）日下午又有1名人員確診，累計駐處共有8名人員確診，外交部表示，外交部長吳釗燮對駐處的狀況至為關切，已就目前情事發展進行討論評估，預作必要緊急處理的準備方案。

外交部表示，印度第二波新冠肺炎(COVID-19)疫情極為嚴峻，我國駐印度代表處為確保同仁健康安全，這幾天持續安排駐處人員做PCR檢測，今（9）日下午得知又有1名人員確診，將赴當地醫療機構做進一步檢測及必要的治療。

外交部指出，駐處已請印度外交部提供確診人員所需醫療協助，同時持續向國內專業諮詢個人保健措施；駐處也再依照緊急應變計畫及印度政府相關規定，啟動防疫標準作業程序。

截至今天下午為止，駐處共有8名人員確診，其中2位職員搭乘醫療後送專機於昨（8）日傍晚抵達台北，目前正在醫院接受治療。駐處也正繼續安排其他人員進行PCR檢測。

外交部表示，吳釗燮部長對於駐印度代表處同仁確診案例不斷增加至為關切，已就目前情事發展進行討論評估，預作必要緊急處理的準備方案。外交部與駐處保持密切聯繫，充分掌握情況，持續關心駐處確診人員的身心狀況，並提供必要協助，包括以快遞方式運送醫療物資及安排視訊看診等，以確保駐處人員的健康安全。

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