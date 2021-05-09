大陸超模奚夢瑤2019年嫁給澳門「賭王」何鴻燊4房兒子何猷君，小倆口並在同年10月生下兒子何廣燊（Ronaldo），幸福組成一家三口，而32歲奚夢瑤近期則頻遭指發福、走路頻護肚，疑似有喜，而奚夢瑤則選在母親的今（9日）天分享懷2胎喜訊：「以後母親節就可以收2束康乃馨啦」，何猷君還寵妻直呼：「我的家庭地位又要下降了！」

奚夢瑤日前被網友直擊，她身材發福，在商場走路時小心翼翼、還低頭護著肚子，加上奚夢瑤日前出席時尚活動時，她小腹微凸、狂噴孕味，奚夢瑤因此遭外界質疑懷上第二胎，對此，奚夢瑤稍早則在微博曬照並寫下：「以後母親節就可以收2束康乃馨啦」。

何猷君微博全文。（圖／取材自何猷君微博）

照片中，升格當爸爸的何猷君護在兒子後方，而1歲多的Ronaldo則手拿康乃馨遞給媽媽，奚夢瑤曬出一束為紅色、另一束則為粉色的花，似乎意有所指，何猷君事後則轉貼發文，並寫下：「我的家庭地位又要下降了！」證實老婆懷第2胎的喜訊，截至發稿前，微博還以「奚夢瑤懷二胎」登上熱搜榜冠軍，話題超夯。

奚夢瑤在2019年為何猷君生下兒子，同時，也是何家迎接第5代長孫，當時還傳出賭王公公豪賞9位數當獎金，引發網質疑結婚生子是為了爭產，對此，何猷君則強調，兒子不是爭產工具，生兒子是為了圓父親的夢想，並表示家產早已分完了，無須外界評判。

(中時新聞網)