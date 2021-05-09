WNBA女將莉茲凱比吉(Liz Cambage)揚言要退出東京奧運，原因是她對於澳洲奧委會的「漂白」行為感到憤怒。她批評澳洲奧委會讓運動衣贊助商Jockey拍攝的運動員宣傳照，照片有不同版本，也有包含帕運參賽者(肢體障礙的運動員)，但是仔細一看就發現照片裡沒有黑人！

莉茲凱比吉的父親是奈及利亞的非裔，她還嘲諷：「曬出來的假黑膚不能算是平權。」有個運動員膚色較深，她說那也只是曬過的白人而已。「這個國家根本沒把我的種族呈現出來，那我又如何能代表這個國家。看來你們真的很盡力抹除黑人運動員，除非你加進更多POC(有色人種)否則我就不打奧運了。」

澳洲前女籃國家隊教練Tom Maher說：「她這種無風起浪的行為很不可取。我們有同性戀運動員在宣傳照裡嗎？有華裔澳洲人在裡面嗎？這樣下去豈不是沒完沒了。她是個優秀的運動員，但她得學會正當的抗議方式而不是用威脅的態度。如果我還是總教練，我會告訴她要抵制就請便，祝她好運。」

凱比吉被迫向橄欖球員隆巴頓(Maurice Longbottom)道歉，隆巴頓就是照片裡那個被她譏為「假黑膚」的運動員，他其實是原住民選手而不是白人。網友質疑凱比吉，難道只有非洲人可以有深色皮膚，其他人種的深膚都是曬出來的？

澳洲奧委會聲明：「我們向來以宣揚多元化而自豪，包括原住民、有色人種、性別與性向的平權，我們提供給Jockey使用的運動員名單確實有調整的空間。」澳洲的政策較重視原住民，他們表示將在憲章裡規定必須任用一定比例的原住民擔任委員。

(中時新聞網)